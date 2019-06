Planowane zmiany mają przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego oraz ukrócić nielegalne i nieetyczne praktyki stosowane przez nieuczciwych sprzedawców samochodów.

Chodzi tu przede wszystkim o zawyżanie wieku pojazdu - przez co podatek akcyzowy ulegał zmniejszeniu. Płacony jest bowiem od wartości pojazdu - a im starszy pojazd tym jego wartość spada, spadała więc też kwota akcyzy. W tej chwili urzędnik rejestrujący pojazd będzie weryfikował te dane i w przypadku zaistnienia rozbieżności - nie zarejestruje pojazdu.

Historia pojazdu pod kontrolą

Ponadto, nowy wzór przewiduje obowiązek wpisania stanu technicznego pojazdu. Jednak opis ten będzie bardzo ogólny: “uszkodzony” lub “nieuszkodzony”.

Jak to rozumieć?

“Opis jest jednoznaczny, ale jednocześnie bardzo pojemny i może być różnie interpretowany. Co gorsza, może wprowadzać nabywcę w błąd…” - mówi Piotr Korab ekspert autobaza.

Co właściwie będzie oznaczało, że pojazd był uszkodzony? Czy będzie możliwość weryfikacji skali tych uszkodzeń? Bo uszkodzeniem może być pokiereszowany, czy zwisający błotnik po lekkiej stłuczce, albo poważnie uszkodzony, sprowadzony na lawecie pojazd z wystrzelonymi poduszkami bezpieczeństwa… Skąd taki “Kowalski” ma wiedzieć jak zinterpretować tą informację?

Jeżeli zaś chodzi o uiszczoną kwotę akcyzy, to jest to chyba najbardziej kontrowersyjna zmiana. Kwota ta pozwoli nabywcy ustalić cenę zakupu pojazdu, a tym samym da możliwość ustalenia zarobku sprzedawcy. Z drugiej strony, również na tej podstawie będzie można oszacować w jakim stanie pojazd został sprowadzony do Polski. Porównanie ceny zakupu pojazdu z innymi pojazdami tej samej marki, z tego samego rocznika i z tym samym wyposażeniem będzie możliwe. Kwoty rażąco odbiegające od standardowych cen rynkowych, dadzą podstawę do podejrzeń odnośnie stanu technicznego sprowadzonego samochodu.

Koniec nierównej konkurencji

Ukróci to nierówną konkurencję mocno kręconych i powypadkowych pojazdów z zagranicy. Stanowią one bowiem nieuczciwą konkurencję dla używanych pojazdów z rodzimego rynku z udokumentowaną historią pojazdu. Być może zmiany w podatku akcyzowym wpłyną na polepszenie jakości pojazdów oferowanych na rynku wtórnym, bo jak wynika z danych portalu autobaza.pl za I kwartał 2019 r. - ⅓ pojazdów oferowanych na sprzedaż na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę.