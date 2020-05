Zewsząd dochodzą nas sygnały o spadkach sprzedaży nowych pojazdów. PZPM podaje, że w kwietniu liczba rejestracji nowych pojazdów spadła o 65,8% w stosunku do kwietnia 2019. Rynek się skurczył, więc pojawiają się więc pomysły na pomoc dla sektora - przesunięcie w czasie kar za nadmierną emisję CO2, system zachęt do wymiany starych aut na nowe i inne oparte na budżetach unijnych i lokalnych.

A co z pomocą dla sektora aut używanych?

Poza tym, na ile pomoc dla sektora nowych aut rzeczywiście wpłynie na ożywienie całej branży?

Dlaczego sektor aut używanych traktowany jest po macoszemu?

Tutaj kryzys też odbił swoje piętno, a trzeba pamiętać, iż w Polsce głównie sprzedają się pojazdy używane. W 2019 roku wg danych SAMAR zarejestrowanych zostało 1 009 184 samochodów używanych - osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Nowych samochodów zarejestrowano o połowę mniej - mianowicie - 555 000.

Mało tego - wg badań wykonanych w III kwartale 2018 roku przez Carefleet ponad 55% sektora małych i średnich przedsiębiorców - czyli ok. 1 100 000 przedsiębiorców kupuje pojazdy z drugiej ręki.

"Więc jeżeli mówimy o pomocy dla sektora - to przede wszystkim powinna ona objąć branżę pojazdów używanych "- mówi Piotr Korab ekspert autobaza.pl

W pierwszej kolejności powinno się przyjrzeć pracy wydziałów komunikacji i weryfikacji problemu zasygnalizowanego przez Związek Komisów, a mianowicie ogromne problemy z rejestracją aut używanych. Jak można liczyć na ożywienie branży, gdy klient po zakupie pojazdu będzie miał problem, aby go zarejestrować?

Dopłaty do pojazdów używanych

Kolejnym krokiem mogłyby być dopłaty zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorców do zakupu aut używanych, spełniających np. co najmniej normę EURO 5.

Norma ta obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku, co oznacza, iż zachęta dotyczyłaby max. pojazdów 9-cio letnich. Zważywszy, iż polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy produkują ok. 50% polskiego PKB - byłaby to realna pomoc i koło zamachowe nie tylko dla sektora pojazdów używanych, ale i dla przedsiębiorców z innych branż.

Realna pomoc dla sektora aut używanych mogłaby wpłynąć na ocalenie wielu miejsc pracy, związanych nie tylko z przemysłem motoryzacyjnym. Warto się nad tym zastanowić.