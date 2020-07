Dla dalszej oceny sytuacji kluczowe będą dane z czerwca 2020 na które jeszcze czekamy. Wtedy zobaczymy, czy rynek nadal wzrasta i odrabia straty po lockdown, czy też wyhamowuje...

Jednak trendy są obiecujące. Wpływ na to ma kilka kwestii związanych bezpośrednio z sytuacją powstałą w wyniku pandemii.

Po pierwsze decyzje zakupowe Polaków zostały nagle przymusowo wstrzymane pod koniec marca. Całkowite zamknięcie giełd i problemy z działalnością wydziałów komunikacji rejestrujących pojazdy, boleśnie wpłynęły na zainteresowanie kupujących. Problemy dotyczyły szczególnie rejestracji aut używanych, o czym poinformowało Stowarzyszenie Polskich Komisów.

Wg. ekspertów autobaza.pl trendy są obiecujące

Kto miał w planach kupno pojazdu używanego na wiosnę, teraz wyrusza na poszukiwania. Ponadto, zubożali przez pandemię rodacy mogą przenieść zainteresowanie i plany zakupowe nowych pojazdów na pojazdy używane. Ceny są jeszcze atrakcyjne, bo auta z importu kupowane były nieco taniej niż zazwyczaj przez handlarzy, w dodatku cena ich transportu do Polski również nieco zmalała.

Natomiast ceny aut na rynku pierwotnym wzrosły średnio o ok. 3 - 5 tys. porównując modele do 40 tys. pln z roku 2019 i 2020. Kto nie załapał się na wyprzedaż rocznika 2019 musi się liczyć ze wzrostem wydatków na taki sam model tyle, że z rocznika 2020. Obecnie bez kwoty ok. 40 - 45 tys. PLN nie ma czego szukać u dealerów. Natomiast za tą samą kwotę na rynku wtórnym można kupić całkiem przyzwoite auto.

Lęk przed chorobą napędzi popyt na auta używane?

W obliczu pandemii komunikacja miejska staje się passe. Ludzie szukają alternatywy, bo boją się o własne zdrowie. O ile obecnie sytuacja wydaje się być stabilna, to nie wiadomo co przyniesie jesień. Możliwy powrót obostrzeń dotyczących liczby osób w komunikacji i wzrost zachorowań również może przełożyć się na poszukiwanie pojazdu w przedziale cen do 25 tys. pln.

Do tego lęk przed podejmowaniem długoterminowych zobowiązań finansowych, takich jak długoterminowy wynajem czy leasing, związany z utratą dochodów może znacząco zaważyć na zakupie auta na rynku wtórnym.

10% spadek liczby rejestracji na koniec roku

Eksperci autobaza.pl prognozują końcówkę roku ze stratą nie większą niż 10% w stosunku do roku 2019 przy założeniu, że obecna sytuacja nie ulegnie pogorszeniu i obostrzenia dotyczące przemieszczania obywateli oraz ponownego zamknięcia gospodarczego nie zostaną ponownie wprowadzone.

W przeciwnym razie, rynek aut używanych czekać będzie katastrofa.