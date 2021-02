Problem polega na tym, iż w dokumentach aut sprowadzanych do Polski z USA widnieją tzw. tytuły na podstawie których ocenia się ich zdolność do ruchu i ewentualne uszkodzenia. Oznaczenia, które definitywnie dyskwalifikują auto przed rejestracją w Polsce to np. “junk", "waste" czy "for parts only".

Jak się okazało w przypadku Chevroleta Bolta tytuł "salvage” z dopiskiem “non registerable" również okazał się być pechowy, choć auto nie miało poważnych uszkodzeń i jak najbardziej nadawało się do naprawy i ponownego dopuszczenia do ruchu.

Uszkodzone auta z UE to nie odpad...

Natomiast w przypadku pojazdów z krajów UE w dokumentach nie ma żadnych tytułów czy wzmianek opisujących stan techniczny pojazdu.

Np. Niemieckie badanie stanu technicznego TÜV nie jest dokumentem wymaganym bezwzględnie przy imporcie do naszego kraju. Jeżeli auto nie ma ważnego badania, bo np. jego stan techniczny na to nie pozwolił, bez problemu wjedzie do Polski, zostanie naprawione i zarejestrowane.

Urzędnicy dopuszczają pojazd do rejestracji na podstawie badania technicznego wykonanego w Polsce, które auto mogło przejść już po wykonaniu solidnych napraw!

“Oznacza to pewne dysproporcje w ocenie stanu technicznego pojazdów w zależności skąd one pochodzą” - twierdzi Piotr Korab CMO i analityk autobaza.pl

Dodajmy jeszcze, że przed naszym wstąpieniem do UE w 2001 roku obowiązywały przepisy, które nie były tak łaskawe jak obecne i nie pozwalały na wwożenie niesprawnych aut do Polski¹ bez względu na to skąd one pochodziły.

Wtedy każdy uszkodzony i niesprawny samochód, który nie był w stanie odpalić czy wjechać samodzielnie do naszego kraju uznawany był za odpad. Odpady więc do nas nie przyjeżdżały...

Różne kryteria oceny aut

Obecnie w Polsce nie mamy absolutnie żadnych ograniczeń dot. wieku czy stanu technicznego pojazdów wwożonych na teren naszego kraju.

Niby kryteria uznania samochodu za odpad są takie same dla aut sprowadzanych z USA, jak i Unii Europejskiej. Jednak problem zdaje się dotyczy głównie tych właścicieli, którzy sprowadzili auto zza oceanu. Tych najłatwiej bowiem zweryfikować dzięki tytułowi przypisanemu do auta w USA.

Jeżeli GIOŚ chce stać na straży stanu technicznego aut wwożonych do Polski niech zacznie stosować jednakową miarę do aut wjeżdżających do nas masowo np. z Niemiec....

Wystarczy przywołać zapisy dokumentu widniejącego na stronie internetowej GIOŚ o nazwie: “WYTYCZNE KORESPONDENTÓW Nr 9 W SPRAWIE PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW W POSTACI POJAZDÓW”². Na tej podstawie prawdopodobnie co najmniej połowa aut przyjeżdżających do nas z Niemiec powinna być uznana za odpad...

