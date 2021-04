Wg. danych ACEA jeszcze w 2016 roku nowe auta z silnikiem diesla szczyciły się największą liczbą rejestracji w EU, a ich udział sięgał blisko połowy rejestracji nowych aut. Tymczasem po pięciu latach diesel został zepchnięty na trzecie miejsce.

W I kwartale 2021 roku wyprzedziły go auta z silnikiem benzynowym i hybrydowym. Auta z napędem benzynowym na razie znajdują się na podium, chociaż prawdopodobnie w perspektywie kolejnych 5 lat znajdą się za autami hybrydowymi - twierdzi Piotr Korab, CMO autobaza.pl.

Skoro wystarczyło 5 lat na zepchnięcie diesla z podium na trzecie miejsce, to co będzie za kolejne 5 lat…? Czyżby miały go prześcignąć nawet elektryki (ECV)...?

Auta spalinowe wspomagane silnikiem elektrycznym, tzw. hybrydy HEV oraz auta spalinowe wspomagane silnikiem elektrycznym ładowanym zewnętrznie tzw. hybrydy PHEV zwiększyły swój udział w rynku I kwartale 2021 skutecznie wyprzedzając diesla.

Mają one łączny udział 26,6% (HEV - 18,4%, PHEV - 8,2% ) w rejestracjach nowych aut w I kwartale 2021 roku, podczas gdy udział diesla wynosi już mniej niż ¼ wszystkich rejestracji - bo 23,2%. Tym samym hybrydy zepchnęły diesla na trzecie miejsce jeżeli chodzi o udział w rejestracji nowych aut w podziale na rodzaj napędu.

Diesel traci drugą pozycję wśród najchętniej kupowanych nowych aut

Różnica ta nie jest duża, bo wynosi 3,4 p.p. Jednak Piotr Korab, CMO autobaza.pl twierdzi, że marne są szanse, aby diesel powrócił na drugie miejsce. Do końca roku ta przewaga może się jeszcze powiększyć.

Jak wynika z danych ACEA, największy boom w UE na alternatywne napędy miał miejsce w 2020 roku. Wtedy to hybrydy prawie podwoiły swoją liczbę w stosunku do 2019 roku, a auta elektryczne ją potroiły.

Transformacja elektromobilna trwa, a jej efekty pokazują dane za I kwartał 2021 roku. Nawet pandemia nie jest w stanie zatrzymać tego trendu.







