Autem na wakacje

Raport „Wyjazdy Wypoczynkowe Polaków w 2021 roku i plany na rok 2022” pokazuje, że w trzecim roku pandemii Polacy znacznie śmielej snują plany wyjazdowe na nadchodzący rok niż w roku poprzednim (odsetek planujących wyjazd wzrósł o 8 pp.). Co więcej, z badania Automarket.pl wynika, że 42,5 proc. respondentów wie już, że w wakacyjną podróż wyruszy własnym autem.

Wyjazd na urlop autem to duża elastyczność i mobilność, którą cenią sobie Polacy. Podróżując rodzinnie, np. do lubianej Chorwacji, może okazać się, że taniej jest jechać samochodem niż kupić bilety na samolot wraz z bagażami dla kilku osób. Jednak warto pamiętać, aby przed taką wyprawą odpowiednio przygotować swój pojazd. Dobrze oddać go do specjalisty, ale też podjąć działania na własną rękę, jak zrobienie kontroli POŚ – sprawdzić płyny, opony i światła – mówi Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl.

Dobrym nawykiem jest kontrola obowiązkowego wyposażenia samochodu. W Polsce niezbędne jest posiadanie gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego, jednak wybierając się za granicę warto rozszerzyć tę listę. Zapakowanie apteczki czy kamizelek odblaskowych sprawi, że policyjna kontrola nie powinna zaskoczyć podróżujących.

Opony, hamulce, płyny

Pierwszym punktem na liście do skontrolowania w aucie przed długą, wakacyjną trasą powinien być układ hamulcowy. Najbezpieczniej, gdyby jego przeglądem zajął się mechanik. Na weryfikacji stanu klocków i tarcz hamulcowych cały proces nie powinien się zakończyć.

Kluczowe znaczenie dla dobrego działania układu hamulcowego ma jakość płynu hamulcowego – szczególnie w okresie letnim, kiedy wysokie temperatury mocno obciążają cały układ. Aby zachować parametry układu hamulcowego w takich warunkach pogodowych upewnijmy się, że płyn hamulcowy oraz przewody hamulcowe są w dobrym stanie. Co ciekawe, niski poziom płynu w zbiorniku może oznaczać, że klocki i tarcze są już mocno zużyte – tłumaczy Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl.

Opony – to kolejny punkt do sprawdzenia przed urlopem, na który podróżować się będzie autem. Zgodnie z prawem głębokość bieżnika to co najmniej 1,6 mm. Jazda na bardziej zużytych oponach może wiązać się z odebraniem dowodu rejestracyjnego w przypadku policyjnej kontroli. Warto sprawdzić też ciśnienie opon. Dokładny pomiar należy wykonywać na zimnych oponach, czyli po dłuższym postoju lub po przejechaniu niewielkiego dystansu. Odczyt ciśnienia przeprowadzony na rozgrzanych oponach może być fałszywy.

Nie każdy wie, ale odpowiednie wartości ciśnienia dla opon w naszym samochodzie znajdziemy na nalepce umieszczonej po wewnętrznej stronie drzwi lub na klapie wlewu paliwa. Zbyt niskie ciśnienie wpłynie z kolei na większe zużycie paliwa. Nie dokładajmy sobie dodatkowych kosztów podczas urlopu. Warto pamiętać także o sprawdzeniu ciśnienia w kole zapasowym – dodaje Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl

Bardzo ważnym aspektem przed wyjazdem na urlop jest kontrola płynów – oleju silnikowego, płynu chłodniczego czy płynu do spryskiwaczy. Ich sprawdzenie jest bardzo proste, a także niezbędne. Płyn do spryskiwaczy warto uzupełnić do pełna, w przypadku oleju – na bagnecie – znajdziemy zakres minimalny i maksymalny, pomiędzy którym powinna znajdować się ciecz. Podobnie jest w przypadku płynu chłodniczego.