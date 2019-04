Jak Chatboty zmieniają obsługę klienta…

Powszechna digitalizacja usług, możliwość zrobienia zakupów przez Internet, wirtualna rzeczywistość… To są realia, w jakich dzisiaj muszą odnaleźć się konsumenci. Młodym przychodzi to bardzo łatwo, ale osoby z pokolenia X - urodzone do 1980 r. włącznie mogą mieć problem z odnalezieniem się w świecie, gdzie na maile i telefony odpowiadają autorespondery, a gdy szukają kontaktu, na stronie www pojawia się Chatbot.