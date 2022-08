Stabilizacja na rynku?

Rynek samochodów używanych powoli się stabilizuje – w II kwartale 2022 r. liczba dostępnych ofert była o 3% większa niż w I kwartale. Takie dane mogą sugerować, że trend coraz mniejszej dostępności samochodów wyhamował. Jednakże ceny aut z drugiej ręki dalej rosną – wynika z danych autobaza.pl

W naszych danych z II kwartału br. zaobserwowaliśmy największy przyrost tych ofert samochodów używanych, które są najdroższe, czyli kosztują ponad 100 tys. zł. Dla kontrastu, największy spadek mamy w tych najtańszych – do 5 tys. zł. To potwierdza, że cena auta z drugiej ręki nieustannie rośnie. Wpływ na to ma m.in. wysoka inflacja, wciąż niższa dostępność nowych pojazdów u dealerów, a także popyt ze strony ukraińskich obywateli – mówi Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl. Ceny benzyny, choć bardzo wysokie, nie odstraszają jeszcze przed zakupem własnych czterech kółek – dodaje.

Przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki w II kwartale br., które kosztują ponad 100 tys. zł, to 12%, natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczają wzrost 5%. O 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł.

LPG rozwiązaniem na wysokie ceny

Wysokie ceny paliwa, dochodzące nawet do 8 zł/l, były dla wielu kierowców sporym wyzwaniem finansowym. Poza promocjami na stacjach paliw, część właścicieli samochodów znalazło inne rozwiązanie – inwestycję w auto wyposażone w butlę gazu. W II kwartale 2022 r., w porównaniu z poprzednim kwartałem, aż o blisko 10% spadła liczba dostępnych na rynku samochodów używanych z napędem LPG – wynika z danych autobaza.pl

Jeżeli weźmiemy pod uwagę II kwartał 2021 r., to obecnie liczba pojazdów „na gaz” dostępnych na rynku jest niższa o prawie 25%. Niepewność pod względem dalszych wzrostów cen, ale także chęć oszczędności na codziennym transporcie do pracy, mogła skłonić część Polaków do kupna samochodu z napędem LPG. Nawet ten rodzaj paliwa jest rekordowo drogi, jednak cena na poziomie 3,50 zł to wciąż bardzo niewiele w porównaniu do benzyny czy diesla – wyjaśnia Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl.

Po sporych podwyżkach w czerwcu, przed rozpoczęciem wakacji, ceny paliw na stacjach nieco spadły. W tygodniu 29.06-06.07 średnia w całej Polsce wynosiła 7,74 zł/l dla Pb 95, 7,74 zł/l dla ON oraz 3,45 zł/l dla LPG – wynika z danych portalu e-petrol.pl.

Najpopularniejsza marka na rynku wtórnym

Sytuacja na rynku samochodów używanych – na którym nastąpiły głębokie zmiany – skłoniła ekspertów autobaza.pl do przyjrzenia się najczęściej występującym markom pojazdów.

W II kwartale 2022 r. najpopularniejszy znów był Volkswagen, który wyprzedził niemieckiego Opla, liderującego w I kwartale br. Następnymi, najczęściej dostępnymi samochodami używanymi na rynku były: Ford i francuski Renault, a pierwszą piątkę rankingu zamyka Audi.