„Samochód ludu”

Ostatnie wydarzenia na świecie oraz globalna koniunktura sprawiły, że rynek wtórny samochodów ulega modyfikacji i przyzwyczaja do coraz wyższych cen. W II kwartale br., według danych autobaza.pl, o 12% wzrosła liczba ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł. Samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost 5%, natomiast o 14% mniej na rynku było najtańszych pojazdów do 5 tys. zł.

To jednak nie odstrasza wszystkich od kupna – szczególnie najpopularniejszych modeli. W II kwartale br. Volkswagen cieszył się największym zaufaniem Polaków – marka znalazła się na pierwszej pozycji, jeżeli chodzi o liczbę ofert samochodów używanych na rynku. Co ciekawe, koncern VW ma też swojego drugiego przedstawiciela w pierwszej piątce tego zestawienia – Audi – co potwierdzają dane autobaza.pl.

Volkswagen to sprawdzona marka, którą zna prawie każdy dorosły Polak. Cechuje się względnie niedużą ceną, wysoką trwałością, a także dostępnością części zamiennych, co sprawia, że samochód jest tani w eksploatacji. Najczęściej spotykane modele tej marki na polskim rynku wtórnym to Golf, Passat czy Polo. To solidne samochody z niższej półki cenowej – mówi Piotr Korab, ekspert autobaza.pl, portalu oferującego dostęp do raportów VIN. Piąte pod względem liczby ofert Audi jest kojarzone z pojazdami bardziej premium. W tym przypadku na rynku wtórnym znajdziemy głównie modele A3, A4 czy A6 – dodaje.

Niemiecka precyzja i wykonanie

Polacy doceniają niemiecką motoryzację. Na drugim miejscu w rankingu liczby ofert aut używanych znajdziemy markę Opel, a najpopularniejszymi jej modelami jest Astra, Corsa oraz Insignia. Trzecie miejsce na podium zajął FORD. Najwięcej ofert tej marki dotyczy modeli Focus, Mondeo oraz Fiesta.

W naszym zestawieniu, na czwartym miejscu, plasuje się po raz kolejny niemiecka marka – BMW. To solidna laurka dla motoryzacji naszego zachodniego sąsiada. Bardzo często dostępne na rynku wtórnym auta to sprowadzane zza zachodniej granicy pojazdy, które w naszym kraju otrzymują drugie życie. Z tego powodu warto pamiętać, żeby zawsze przed zakupem samochodu sprawdzić ich stan techniczny oraz przeszłość – mówi Piotr Korab, ekspert autobaza.pl. Pomóc w tym mogą raporty historii pojazdów, w których znajdziemy wykonane serwisy czy potencjalną historię dotyczącą stłuczek z udziałem sprzedawanego samochodu – dodaje.

Najpopularniejsze modele BMW dostępne na polskim rynku wtórnym to Seria 3, Seria 5 i Seria 1. Warto również dodać, że kolejnymi markami w zestawieniu są: Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota i ŠKODA.