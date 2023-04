Ceny paliwa stabilne. Drożeje serwis i kary dla kierowców. Koszty utrzymania auta w 2023 roku.

Koszty paliwa stabilne

Koszty paliwa stanowią znaczną część kosztów utrzymania samochodu. Choć w Polsce ceny paliw od 2020 r. sukcesywnie rosły, prognozy na przyszłość wskazują, że póki co utrzymają się na stałym poziomie. W przypadku benzyny rekordowa cena została odnotowana w czerwcu 2022 r. kiedy kosztowała ponad 8 zł za litr. Obecnie przeciętny koszt benzyny PB 95 wynosić około 6,70 zł za litr, zaś Pb 98 7,36 zł za litr. W przypadku diesla najdrożej było w listopadzie ubiegłego roku, kiedy cena za litr przekroczyła 8 zł. Aktualnie koszty tankowania tego paliwa podobnie jak w przypadku bezołowiowej wahają się w granicach 6,70 zł/l.

Na szczęście scenariusz z końca ubiegłego roku się nie sprawdził. Eksperci zapowiadali, że cena paliwa do silników diesla może osiągnąć nawet 10 zł za litr. Swoje szacunki opierali na podstawie planowanego embargo na olej napędowy sprowadzany z Rosji, która dotychczas była głównym importerem tego paliwa. Mimo to, ceny zarówno oleju napędowego i benzyny wciąż są dużo wyższe, niż jeszcze na początku 2020 r. i prawdopodobnie szybko do tego poziomu nie wrócą – prognozuje Marek Trofimiuk, ekspert serwisu autobaza.pl

Koszty ubezpieczenia samochodu

Koszty ubezpieczenia samochodu są uzależnione od wielu czynników, takich jak wiek kierowcy, marka i model samochodu oraz liczba szkód w przeszłości. Wbrew zapowiedziom w 2023 r. składki OC są nawet o 10% niższe niż w ubiegłym roku. Jak podaje rankomat.pl, w styczniu składka podstawowego ubezpieczenia wyniosła średnio 492 zł. Nie dotyczy to jednak młodych kierowców, którzy chcą ubezpieczyć auto po raz pierwszy. W ich przypadku składka może być nawet cztery razy wyższa.

Również miejsce zamieszkania ma wpływ na wysokość składki. Najdroższe składki w 2022 r. obowiązywały na Pomorzu, zaś najmniej za OC musieli zapłacić mieszkańcy Podkarpacia.

Warto również pamiętać, że w 2023 r. wzrosły kary za brak aktualnego ubezpieczenia OC. Wyliczana jest ona na podstawie wysokości tzw. „najniższej krajowej” oraz długości przerwy w ubezpieczeniu. W przypadku braku polisy do 3 dni poniesiemy karę w wysokości 1400 zł, do 14 dni – 3 490 zł a powyżej dwóch tygodni blisko 7 000 zł – podpowiada Marek Trofimiuk, z serwisu autobaza.pl.

Koszty napraw

Koszty napraw samochodu również wpływają na całkowity koszt jego utrzymania. W zależności od wieku i stanu technicznego auta, mogą się one znacznie różnić. Jednak z danych aplikacji motowarsztat.pl wynika, że w ciągu roku koszty samych części wzrosły średnio o ponad 20%, a średnia stawka za roboczogodzinę o około 15%.

Wymiana klocków hamulcowych obecnie jest droższa o około 6%, koszt wymiany oleju silnikowego wzrósł średnio o 19%, zaś cena filtra paliwa do Volkswagena 1,6/2,0TDI 2012 wzrosła o ponad 55%.

Właściciele serwisów samochodowych borykają się już od ponad roku z wyższymi kosztami zakupu części i utrzymania warsztatów (chociażby koszty energii elektrycznej), co w konsekwencji wpłynęło na ceny napraw oferowanych klientom. Ponadto nieustannie rosnące ceny surowców potrzebnych do produkcji części, takich jak stal czy aluminium, a także coraz wyższe koszty transportu i logistyki, a przy tym szalejąca w Polsce inflacja wymuszają podwyżki cen usług serwisowych – podsumowuje Przemysław Cholewa, CEO aplikacji motowarsztat.pl.

Koszty przeglądu technicznego

Każdy samochód musi obowiązkowo przechodzić regularne przeglądy techniczne. Koszty takiej usługi również zależą od wieku i stanu technicznego samochodu. W 2023 roku, opłaty za badanie techniczne nie zmieniły się i wynoszą około 100 zł, zaś w przypadku pojazdu z instalacją gazową – około 160 zł. Zmieniła się natomiast się kara za brak aktualnego badania technicznego. W takim przypadku kierowca będzie musiał zapłacić od 1 500 do 5 000 zł. Wysokość kary finansowej nałożonej przez policję zależy od stanu technicznego pojazdu oraz czasu, o jaki został przekroczony termin przeglądu.

Trzeba pamiętać, że w przypadku kontroli policji i stwierdzenia przez nią braku aktualnego przeglądu technicznego, wraz z mandatem może zostać zatrzymany nasz dowód rejestracyjny, jeśli przy okazji funkcjonariusz stwierdzi również usterkę. Wtedy konieczne będzie wezwanie lawety, która odholuje auto do warsztatu, a następnie do najbliższej stacji kontroli pojazdów. Tam zostanie wykonane badanie dodatkowe, które będzie miało na celu usunięcie usterki, a odzyskać dokumenty będziemy mogli dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania przeprowadzonego w SKO – wyjaśnia Marek Trofimiuk, ekspert serwisu autobaza.pl.

