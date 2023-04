Auto na łonie natury

W Polsce istnieją strefy wyłączone z ruchu samochodowego. Wiele obszarów chronionych, takich jak parki narodowe, lasy państwowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000, wymagają ochrony przed szkodliwymi skutkami działań ludzkich, w tym także przed parkowaniem samochodów w niedozwolonych miejscach. Zamknięte dla ruchu samochodowego są także centra niektórych miast. Wjazd samochodem na te tereny może być zabroniony lub ograniczony do wyznaczonych dróg i parkingów. Dlatego przed wyjazdem warto dokładnie zapoznać się z oznakowaniem drogowym i wytycznymi w miejscach, które chcemy odwiedzić.

Na trasie mogą pojawić się utrudnienia, dlatego rozsądnie jest sprawdzić prognozę pogody oraz przewidywany czas podróży. W przypadku dalszych tras przydatna może okazać się niezależna nawigacja GPS z aktualnymi mapami drogowymi. Te dostępne w telefonach komórkowych mogą być nieprecyzyjne, a w przypadku braku zasięgu - niedostępne.

Bezpieczeństwo na drodze

Zanim wyruszymy w trasę, warto dokładnie sprawdzić stan swojego pojazdu. W pierwszej kolejności należy skontrolować płyny eksploatacyjne, takie jak olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy i płyn do spryskiwaczy, a także upewnić się, czy nie ma wycieków pod samochodem. Następnie należy sprawdzić stan opon, czy nie są one zbyt zużyte. Ponadto zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponach może wpłynąć na prowadzenie pojazdu oraz zużycie paliwa. Ważne jest również, aby upewnić się, czy wszystkie światła działają poprawnie, a hamulce są sprawne, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na drodze – podpowiada Piotr Korab, ekspert serwisu autobaza.pl.

Należy pamiętać, że w Polsce obowiązkowo trzeba wozić w aucie gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Oprócz tego z pewnością warto mieć w samochodzie apteczkę. Takie wyposażenie ma za zadanie zapewnić kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo w razie wypadku.

Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków na drodze. Zmniejszając prędkość, zyskujemy większą kontrolę nad pojazdem oraz możliwość szybkiego zareagowania na nieprzewidziane sytuacje.

Policja czuwa

Jak co roku podczas pierwszego weekendu majowego polskie drogi patrolować będzie rzesza policjantów. Aby bez przeszkód dotrzeć do miejsca wypoczynku, należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Policjanci będą kontrolować przestrzeganie przepisów drogowych, w tym dozwoloną prędkość, trzeźwość kierowców, ich stan psychofizyczny, stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy, a dzieci są przewożone w fotelikach. Na drogach pojawią się również nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami.

Policjanci z drogówki coraz częściej wykorzystują drony do kontroli ruchu drogowego. Dzięki nim mogą z łatwością przeprowadzać inspekcje z powietrza, kontrolować korki i sytuacje na drogach z nieco innej perspektywy. Drony umożliwiają też nagrywanie materiału wideo, który może być wykorzystany jako dowód w przypadku naruszeń przepisów drogowych.

A może alternatywa?

Majówka w Polsce to czas zwiększonej liczby pojazdów na drogach, co często powoduje powstawanie dużych korków. Szczególnie dotkliwe są one w popularnych miejscach turystycznych, takich jak Zakopane, Kraków czy nadmorskie kurorty. W stolicy Tatr, która jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce w czasie długiego weekendu majowego, liczba samochodów i autobusów w ciągu dnia zwiększa się nawet o 50%. To powoduje powstanie gigantycznych korków wzdłuż głównych arterii, co znacznie wydłuża czas podróży i często wprowadza chaos w ruchu drogowym.

Planując majówkowy wyjazd, warto rozważyć mniej popularne kierunki. Bez względu na to, czy wybieramy się w góry czy nad morze, możemy wybrać mniej uczęszczane lokalizacje, które są nie mniej urokliwe. Aby ustrzec się przed staniem w korkach, można także rozważyć publiczne środki transportu. Biorąc pod uwagę typowe dla Zakopianki gigantyczne korki w okresie majówki, może się okazać, że podróż pociągiem pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu, a przy okazji nerwów – podpowiada Piotr Korab, ekspert serwisu autobaza.pl.

Autoiso Sp. z o.o. jest właścicielem serwisu autobaza.pl oferującym raporty historii pojazdu. Od 20 lat firma dostarcza klientom wiarygodnych danych dotyczących przeszłości pojazdu. Autobaza.pl agreguje dane z wielu wiarygodnych i uznanych źródeł. Współpracuje z zaufanymi podmiotami jak m.in. holenderska fundacja Nationale Auto Pas (NAP). Serwisowi autobaza.pl został również przyznany certyfikowany dostęp do National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) czyli do Krajowego Systemu Informacji o tytułach pojazdów silnikowych w USA.

Dziś autobaza.pl stanowi największą, niezależną bazę danych VIN z historią pojazdów dostępną na rynku europejskim. Działalność firmy ma realny wpływ na jakość pojazdów oferowanych na rynku wtórnym w Polsce.