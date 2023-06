„Bo ja tylko na chwilę” – infrastruktura parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami wciąż jest wyzwaniem

Ponad połowa (53%) kierowców uważa, że miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami jest za mało – wynika z badania przeprowadzonego przez autobaza.pl. Według danych Fundacji Avalon odpowiedniej infrastruktury brakuje między innymi w okolicy urzędów czy podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych. A to nie jedyny problem. Miejsca przeznaczone dla OzN często nie są przystosowane do ich potrzeb i bywają zajmowane przez osoby do tego nieuprawnione, mimo że aż 92% badanych twierdzi, że nigdy nie zdarzyło im się popełnić takiego wykroczenia.