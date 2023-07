Podaż aut używanych rośnie, mimo to ceny nie spadają. Podsumowanie pierwszego półrocza 2023 na rynku samochodów używanych.

Rynek samochodów używanych przyspiesza. Liczba aut wystawionych na sprzedaż w pierwszej połowie 2023 roku wzrosła o 13% rok do roku i stanowi już blisko 57% liczby ogłoszeń z całego roku 2022. To nadal o prawie 7% mniej niż w 2019, lecz pomimo stale rosnących cen, rok może zamknąć się wynikiem zbliżonym bądź równym do tego sprzed pandemii. Eksperci autobaza.pl podsumowują pierwsze półrocze 2023.